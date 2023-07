Canisiushaus feiert 125-​jähriges Bestehen

Das Canisiushaus hat am Sonntag 125 Jahre geteiltes Leben und ereignisreiches Wirken gefeiert. Die Einrichtung öffnete mit all ihre Türen und gab Einblicke in ihre Ursprünge. Die Kinder standen bei der Feier – ganz nach Canisius-​Art – klar im Fokus.

Montag, 17. Juli 2023

Sarah Fleischer

Mehr über das Jubiläum lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Die Canisius Einrichtungen wurden 1898 von Pfarrer Konrad Kirchner und Agnes Philippine Walter, Mitbegründerin der Ordensgemeinschaft der Franziskanerinnen als „Kommunikatenanstalt“ gegründet. Seitdem hätten sie sich zu einem leistungsstarken Zentrum für Jugendhilfe entwickelt, so Schwester Marie-​Sophie Schindeldecker, Provinzoberin des Kloster Sießen. Am Ende richtete sie einen klaren Appell an jeden: „Lassen Sie sich nicht entmutigen, erheben Sie ihre Stimme und setzen Sie sich da ein, wo Hilfe nötig ist.“

