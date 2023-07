Die Feuerwehrfamilie feiert mit der Bevölkerung

Am „Tag der Feuerwehr“ der Abteilung Innenstadt ist vieles zusammengekommen: die Segnung zweier Fahrzeuge, großes Engagement der Organisatoren, das Interesse der Bevölkerung, aber auch kritische Worte des Kommandanten in Sachen Neubau.

Was am „Tag der Feuerwehr“ alles geboten war, und welch kritische Töne aufkamen, lesen Sie am Dienstag in der rems-​Zeitung.



Für die zehnjährige Celina Mehmeti ist klar, was sie einmal werden will: „Feuerwehrfrau!“ Seit November gehört sie jetzt zur Jugendfeuerwehr, davor durfte sie bereits in der Kinderfeuerwehr ihr Können zeigen. Dabei hat sie in ihrer Familie keinerlei Vorbilder, sie kam über einen „Tag der Feuerwehr“ zur Kinderfeuerwehr.Meist ist die Mitgliedschaft in einer Feuerwehr Familientradition, wie sich am Beispiel von Patrick und Dominik Barth zeigt. Der eine ist stellvertretender Kommandant in der Abteilung Innenstadt, sein Bruder verantwortlich für die Jugendfeuerwehr. „Solche Tage sind wichtig für die Nachwuchswerbung, aber auch, um der Bevölkerung zu zeigen, was wir alles leisten und wie es hinter den Kulissen aussieht“, sagt Patrick Barth.

