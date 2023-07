Entschädigung für Dauerkartenbesitzer in Waldstetten

Im Freibad Waldstetten gibt es Ermäßigung auf künftige Dauerkarten wegen der zeitweisen Schließung des Kinderbeckens in dieser Badesaison. Das hat die Gemeindeverwaltung mitgeteilt.

Montag, 17. Juli 2023

Jürgen Widmer

Bürgermeister Michael Rembold hat sich in einem Schreiben an die Familien gewandt. „Auf diesem Wege möchte ich mich bei Ihnen allen ganz herzlich dafür entschuldigen, dass unser Kinderbecken im Waldstetter Freibad wegen einem kurzfristigen und unabsehbaren Pumpenausfall für vier Wochen geschlossen gehalten werden musste. Die längere Schließungszeit hing ursächlich damit zusammen, dass die Pumpe nicht umgehend geliefert werden konnte. Damit waren Eltern mit kleinen Kindern in jenem Zeitraum benachteiligt.“





Wo die Ermäßigung ist, und wie die Dauerkartenbesitzer sie in Anspruch nehmen können, lesen sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



