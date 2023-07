Heinz Schröder: 25 Jahre bei Martin Mager

Ein besonderes Arbeitsjubiläum wurde kürzlich bei der Firma Martin Mager, Bauunternehmen Waldstetten, gefeiert. Heinz Schröder aus Lauterstein beging stolze 25 Jahre im Dienste des Unternehmens.

Montag, 17. Juli 2023

Sarah Fleischer

Sein Können und Engagement haben ihm den Respekt und die Anerkennung seiner Kolleginnen und Kollegen eingebracht, denn als Polier spielt er eine unverzichtbare Rolle im Team von Firma Mager.





Seit seinem ersten Tag hat Heinz Schröder mit beeindruckenden Fähigkeiten und umfangreichen Kenntnissen zahlreiche Bauvorhaben gemeistert und maßgeblich zu ihrem Erfolg beigetragen.

