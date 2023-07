Radsport: Dritte Auflage der Bargauer Kleeblattrunde kommt prima an

Die Verantwortlichen vom Ausrichter FC Germania Bargau bekommen durchweg positive Rückmeldungen. Bei der dritten Auflage sind knapp 200 Radlerinnen und Radler am Start. Mit einer Gesamtlänge von 207 Kilometern zählt das Kleeblatt nun als Radmarathon.

Montag, 17. Juli 2023

Thomas Ringhofer

Nach der zweiten Veranstaltung im Vorjahr hatten die Macher versprochen, „ein paar Punkte zu verbessern.“ Das Versprechen haben sie eingehalten, weshalb Marco Lukoscheck, Eugen und Hubert Barth, Pascal Schöner, Gerhard Geller, Pit Maier mit all ihren rund 20 weiteren Helfern für rundum zufriedene Teilnehmer gab. Die vormals schwarzen Richtungspfeile auf den vier Strecken wurden durch vier neonfarbene Beschilderungen ersetzt,sodass jede Schleife ihre eignen Farbe hatte: „Das hat den Fahrern vor allem in Bargau bei der Orientierung geholfen, da sich dort einige Schleifen kreuzen und niemand mehr durcheinander kommt“, so Streckenmeister Marco Lukoscheck. Allein das Beschildern benötigte pro Schleife jeweils fünf Stunden.





Hermann, der 71-​jährige Fellbacher hat früher selbst Rundfahrten organisiert, „aber so viele Schilder haben wir nie aufgestellt“, äußerte er sich positiv. Nach Bargau war er gekommen, weil er nicht mehr die langen Strecken fahren möchte. Am Vormittag war er die Schleife A mit einer Länge von 50 Kilometern bis nach Eschach gefahren, um danach weitere 59 Kilometer über Weißenstein und Steinheim unter die Reifen zu nehmen.Der ehrliche Hermann gab Bargau den Vorzug gegenüber „einem Ausflug mit meiner Frau nach Maastricht.“





Woher die Teilnehmer waren und was sie zur Organisation und den Streckenführungen sagten, lesen Sie in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.



