Südmilch: Als das „weiße Gold“ noch in Gmünd verarbeitet wurde

Fotos: Böttcher (historische Ansichten)/gbr

In der Lorcher Straße in der Gmünder Weststadt hatte die Südmilch-​Molkerei einen großen Betrieb; noch in den 80er-​Jahren lieferten Bauern aus der Region ihre Milch dorthin. Die Lorcher Straße ist nach wie vor ein großes Gewerbegebiet, aber inzwischen werden auf dem einstigen Südmilch-​Areal edle Autos präsentiert.

Montag, 17. Juli 2023

Gerold Bauer

49 Sekunden Lesedauer



„Wie – in Gmünd gab es mal eine große Molkerei?“, sagte ein 25-​Jähriger erstaunt, als er vom Südmilch-​Werk hörte. Jüngeren Leuten ist gar nicht mehr bewusst, dass das „weiße Gold“ der heimischen Bauern bis in die späten 80er-​Jahre in der Stauferstadt gesammelt und zu sehr beliebten Milchprodukten verarbeitet wurde. Nach dem wirtschaftlichen Niedergang des Südmilch-​Konzern waren die imposanten Produktionsanlagen in den 90er-​Jahren lange Zeit verwaist, bis schließlich die Bagger und Lastwagen anrückten, um Platz zu schaffen für eine andere gewerbliche Nutzung des Areals.





Lesen Sie am 17. Juli in der Rems-​Zeitung den zweiten Teil der Serie „Gmünd damals und heute“. Gehen Sie in den nächsten Wochen mit der Rems-​Zeitung auf eine „Reise“, die den Bogen zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit schlägt. Und wenn Sie in ihrem Fotoalbum alte Stadtansichten haben und diese gerne mit den Leserinnen und Lesern der RZ teilen möchten: Schicken Sie eine Mail an gerold.​bauer@​remszeitung.​de





