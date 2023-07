Theaterschule der VHS: „ODY#C“ auf der Remsparkbühne

Angelehnt and Homers berühmte „Odyssee“ bringt die Theaterschule der VHS Ende Juli das Stück „ODY#C“ auf die Remsparkbühne Das Drehbuch vereint klassische Handlungsstränge mit aktuellen Thematiken.

Montag, 17. Juli 2023

Sarah Fleischer

Parallel dazu führt Müller gerade an der Schillerrealschule wieder ein „Kultur macht stark“ Projekt durch. Zum Semesterabschluss haben die Verantwortlichen alle Gruppen zusammengeführt und ein kleines Stück geschrieben: „ODY#C, eine irre Reise ans Ende der Welt“.





Worum es in dem Stück geht und wann Premiere ist, steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Im unermüdlichen Kampf für gute Projekte, gute Bildungschancen für benachteiligte Kinder und natürlich für die Idee der Theaterschule hat die Leiterin der Jugendkunstschule und Kabarett an der VHS, Gerburg Maria Müller, zusammen mit den professionellen Schauspielern Pat Mueller und Zeynel Alkis in diesem Semester bereits einiges auf die Beine gestellt. Darunter einen Jugendspielclub und einen Theaterspielclub für ukrainische Kinder. Beide Gruppen trafen sich kontinuierlich jede Woche und hatten viel Spaß dabei.

