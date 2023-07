Wimpel-​Wettstreit der Johanniter-​Jugend im Remspark

Foto: fabro

Im Schwäbisch Gmünder Remspark nahmen am Samstag fünf Teams von jeweils drei bis vier jugendliche Freiwillige der Johanniter-​Jugend am Wimpel-​Wettstreit der Johanniter-​Jugend Baden-​Württemberg teil. Abwechslungsreiche Aufgaben brachten die Teilnehmenden bei tropischen Temperaturen ordentlich ins Schwitzen.

Montag, 17. Juli 2023

Sarah Fleischer

„Faktisch haben wir heute einen Wettkampf zwischen Ostwürttemberg und Baden“, stellte Miriam Holzner, Regionalleiterin der Johanniter-​Jugend Ostwürttemberg, fest, und lobte die tatkräftige Unterstützung anderer Rettungsorganisationen wie der Freiwilligen Feuerwehr Schwäbisch Gmünd, der DLRG und des Technischen Hilfswerks.

Bei brütender Hitze von bis zu 40 Grad hatten die Teams von 11 Uhr am Vormittag bis 17 Uhr am Nachmittag an acht über den Remspark verteilten Stationen Aufgaben zu bewältigen, in denen sowohl theoretisches und praktisches Können rund um Ersthilfe und Rettungsdienst als auch Einfallsreichtum, Geschicklichkeit und Teamgeist gefordert waren.







Was für Aufgaben es zu lösen galt und welches Team sich am Ende durchsetzte, steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



