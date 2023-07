Wissen: Alles übers Gehirnjogging

Sudoku, Quizze oder Kreuzworträtsel: Deutschland gilt als Land der Knoblerinnen und Knobler. Das ist mehr als nur Zeitvertreib.

Montag, 17. Juli 2023

Sarah Fleischer

„Rätsel sind etwa so alt wie der Mensch selbst“, schreibt Stefan Heine in seinem Buch „Ich rätsle, also bin ich“. Heine muss es wissen: Er ist einer der bekanntesten Rätselmacher in Deutschland – einem Land, in dem Denksport als besonders beliebt gilt. Zehn Millionen Menschen hierzulande lösen in ihrer Freizeit laut Umfragen häufig Rätsel. Damit liegt das Rätseln auf Platz fünf der beliebtesten Hobbys – vor Wandern und Joggen, vor Computerspielen und Basteln. Im Gegensatz zu verbreiteten Vorstellungen sei es, so Heine, nicht nur ein Alte-​Leute-​Trend: Ein Drittel der jungen Erwachsenen löse mindestens einmal monatlich Rätsel. Ob sich die Hirnleistung auf diese Art steigern lässt – das löst immer wieder Diskussionen aus.





