Bürgerforum Zukunftskonzept Kliniken: Mehr Information und Transparenz gewünscht

Am 6. Juli trafen sich 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur dritten Sitzung des Bürgerforums Zukunftskonzept Kliniken Ostalb. Dabei wurde deutlich, welche Schwachstellen es bisher in der Kommunikation zur Klinikfrage gibt.

In der dreistündigen Sitzung diskutierten die Bürgerinnen und Bürger zu Themen wie Notfallversorgung, Pflege– und Fachpersonal sowie Rahmenbedingungen vom Bund. Dass das Thema Gesundheitsversorgung und die aktuellen Herausforderungen komplex sind, spürten die Zufalls-​bürgerinnen und Zufallsbürger in bisher jeder Sitzung.



Mit Blick auf die breite Bevölkerung im Ostalbkreis äußert sich Moderator der Sitzung Manuel Hilscher: „Die Problemstellung ist komplex. Die Bürgerinnen und Bürger müssen in der Breite auch nicht jedes Detail nachvollziehen, mit dem sich selbst Experten schwertun. Bei Information geht es weniger um die Menge der Information als um die Verständlichkeit.“





Was sich die Bürgerinnen und Bürger seiner Ansicht nach wünschen, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



