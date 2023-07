Dance and Gymnastics: Neues Programm vorgestellt

Foto: fabro

Die Dance and Gymnastics des TSV Lorch, die Deutschland bei der Weltgymnaestrada in Amsterdam vertreten werden, haben am Sonntag gleich zweimal ihre neue spektakuläre Show mit dem Titel „Take a breath!“ der Öffentlichkeit präsentiert.

Dienstag, 18. Juli 2023

Alex Vogt

Was die drei Trainerinnen Lena Kissling, Annika Hutter und Maren Hutter über die neue Show sagen, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 18. Juli.



Rund 400 Zuschauer waren in die Mehrzweckhalle nach Lorch gekommen, darunter auch die Lorcher Bürgermeisterin Marita Funk, und zeigten sich begeistert von der atemberaubenden neuen Show.Der Beifall zwischen den einzelnen Akrobatikeinlagen, Pyramiden und Saltos verstummte kaum – am Ende gab es tosenden Applaus für die Dance and Gymnastics des TSV Lorch, die ihr neues Programm „Take a breath!“ in zwei Durchgängen präsentierten.

