Doppeljubiläum Rauchbeinschule und Kinderhaus Kunterbunt

Foto: voigt

Das Doppeljubiläum der Rauchbeinschule und des Kinderhauses Kunterbunt mit Sommerfest stand unter dem Motto: „Schau diese Welt, sie braucht uns Kinder“. Am Samstag feierten Groß und Klein das 70– beziehungsweise 50-​jährige Bestehen der Einrichtungen.

Dienstag, 18. Juli 2023

Sarah Fleischer

38 Sekunden Lesedauer





Bürgermeister Christian Baron überbrachte die Grüße der Stadt am heißesten Tag des Jahres. Er erinnerte an 1953, das Gründungsjahr der Rauchbeinschule . Wenige Jahre nach dem 2. Weltkrieg platzte Gmünd mit 20.000 neuen Bewohnern aus allen Nähten. So gab es auch schnell Bedarf für eine neue Schule.



Zum 50jährigen Jubiläum des Kinderhauses Kunterbunt gratulierte Baron ebenso. Dabei gab er Ausblick auf die Zukunft der Einrichtung, die in wenigen Wochen in ein Provisorium umziehen wird und dann am alten Platz mit einem Neubau wieder hergestellt werden wird.





Wann es so weit sein wird und warum dieser Umbau bei der Kitaleitung auch Wehmut erzeugt, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.







Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



238 Aufrufe

155 Wörter

50 Minuten Online



Beitrag teilen