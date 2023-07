Gschwend: Sommernachtsfest am Badsee endet im Regen

Foto: wopf

Es ist sicherlich eines der farbenprächtigsten Feste der Region – das Badseefest der DLRG Gschwend. Seit 1992 zieht die Veranstaltung mit Fackelschwimmen unzählige Schaulustige an. Am Samstag war es wieder so weit, wobei das Wetter diesmal nicht so ganz mitspielen wollte.

Dienstag, 18. Juli 2023

Sarah Fleischer

Der Blick zum Himmel und auf die Wetter-​Apps verhieß jedoch nichts Gutes. Dennoch startete man die Show mit 30 Fackelschwimmerinnen und — schwimmer und 1200 Teelichtern.





Die rund 340 Sitzplätze an den Biertischgarnituren waren restlos belegt, viele Gäste nahmen mit Stehplätzen vorlieb oder machten es sich auf den Liegenwiesen bequem. Vor den Essensständen und an den Getränken waren lange Warteschlangen unvermeidlich, trotz höchstem Einsatz der zahlreichen DLRG-​Mitglieder. „Die Zapfhähne glühen schon“, bemerkte Winfried Hofmann, ein Urgestein der DLRG und seit Jahrzehnten bei jedem Fest im Einsatz.

