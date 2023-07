Hönig feiert Dorffest

Das Dorffest in Hönig erfreute sich auch in diesem Jahr wieder großer Beliebtheit — trotz der hohen Temperaturen. Die sorgten allerdings für eine kleine Abweichung vom ursprünglichen Plan.

Dienstag, 18. Juli 2023

Sarah Fleischer

In Hönig ging es temperaturbedingt mit dem von der Dorfgemeinschaft organisierten Fest auf dem Dorfplatz später los als geplant, aber um 19 Uhr waren fast 250 Gäste zusammengekommen und genossen bei einem vielfältigen Speise– und Getränkeangebot und guter Stimmung die Blasmusik der „Heilix Blechle“.







Was sonst noch in der Region los war, verrät die Rems-​Zeitung am Mittwoch.



