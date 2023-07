Normannia Gmünd: Eintrag ins Silberne Buch des Sports der Stadt Schwäbisch Gmünd

Foto: fabro

Die Sportstadt Schwäbisch Gmünd wird ihrem Ruf derzeit mehr als gerecht. Gefühlsmäßig ohne Pause empfängt die Stadt mit Oberbürgermeister Richard Arnold an der Spitze erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler im Barockzimmer des Rathauses.

Dienstag, 18. Juli 2023

Alex Vogt

Dieses war gut gefüllt, denn der Aufsteiger in die Fußball-​Oberliga, der 1. FC Normannia Gmünd, war mit Spielern und Offiziellen geladen. „Die Stadt, der Sport und die Normannia in der Oberliga – das gehört einfach zusammen“, so der Oberbürgermeister, der dem Normannia-​Team den Auftrag gab, nicht nur eine Saison lang die Farben der Stadt in der höchsten württembergischen Amateurliga zu vertreten.

Der Vorsitzende des Stadtverbands Sport hat einige Partien im Schwerzer besucht und gesehen, „dass die Mannschaft als Team funktionierte“, so Ralf Wiedemann.





Den Bericht von Thomas Ringhofer zum Rathausempfang für den 1. FC Normannia Gmünd lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 18. Juli.



