Normannia Gmünd: Teampräsentation über den Dächern Gmünds

Fast schon gehört es zum guten Ton, dass sich die Spieler und der Staff des Fußball-​Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd über den Dächern der Stauferstadt präsentieren, genauer: auf der Dachterrasse des Hotels am Remspark.

Dienstag, 18. Juli 2023

Alex Vogt

Jani Pless, Marketingverantwortlicher beim FCN, führte nach der Begrüßung durch Daniel Dreyer, Bereichsleiter Finanzen, gekonnt durch den Abend.



Er sei nach dem Aufstieg noch immer stolz, so Marco Biegert, Bereichsleiter Fußball. „Es muss in solch einem Aufstiegsjahr einfach so viel funktionieren, vor allem über eine so lange Zeit, das war schon gut“, blickte er noch einmal zurück.

In lockerer Gesprächsrunde wandten sich Trainer Zlatko Blaskic, der Sportliche Leiter Stephan Fichter sowie Biegert an die doch reichlich Anwesenden auf der Dachterrasse, die exklusiv für die Normannia-​Familie gebucht war. Gespannt war man aber in erster Linie auf die Mannschaft, hier besonders auf die Neuzugänge.





Mehr über die Normannia-​Teampräsentation lesen Sie im FCN-​Bericht in der Rems-​Zeitung vom 19. Juli.



Nicht die typisch roten Trikots zierten die Normannen bei der Teampräsentation, Mannschaft und Verantwortliche hatten sich auf den Sommer-​Chic-​Modus geeinigt, so waren die Normannen alle in Weiß gekleidet.

