Raum Gmünd: Polizei warnt vor Betrügern an der Haustür

Symbol-​Foto: Andreas Morlok /​pix​e​lio​.de

In Schwäbisch Gmünd soll aktuell eine Bausanierungsfirma um die Häuser ziehen und Opfer um viel Geld betrügen. Das Polizeipräsidium Aalen warnt vor solchen Geschäften an der Haustür und gibt Tipps, wie sich jeder davor schützt kann und woran solche Betrüger erkannt werden können.

Dienstag, 18. Juli 2023

Sarah Fleischer

Manch aufmerksamem Gmünder ist beim Leeren des Briefkastens ein Flyer einer Bausanierungsfirma in die Hand gefallen, die mit einer Frühjahrsaktion und Festpreis-​Garantie wirbt. Diese Firma soll aktuell in Gmünd unterwegs sein und Privatpersonen an der Haustür bedrängen, ihre Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. Am Ende steht eine zu hohe Rechnung. Eine Anzeige wurde bereits bei der Polizei in Schwäbisch Gmünd erstattet.







Wie genau die Betrüger vorgehen und was die Polizei rät, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



