Regionales Bündnis für Arbeit im Ostalbkreis: Erfolge und Sorgen

Das regionale Bündnis für Arbeit hat zwar in großem Rahmen sein 25-​jähriges Bestehen gefeiert, doch es ist nicht frei von Sorgen, wie Vorsitzender Ulrich Marstaller bei der Jubiläums-​Mitgliederversammlung im Kulturcafe der a.l.s.o. in Schwäbisch Gmünd berichtete.

Dienstag, 18. Juli 2023

Sarah Fleischer

Laut Marstaller setze sich der Mitgliederschwund fort und bei den Spenden wurde ein nie dagewesener Tiefstand erreicht. Nur etwa ein Fünftel dessen wurde eingenommen, was noch in den Gründerjahren zu verzeichnen gewesen war, teilte Schatzmeister Dieter Sorg mit.



Landrat Joachim Bläse bescheinigte dem Bündnis, in den vergangenen Jahren gute und wichtige Arbeit geleistet zu haben. Insgesamt habe man in diesem viertel Jahrhundert 673.000 Euro für wichtige Projekte gesammelt, bilanzierte Bläse und sprach daher von einer Erfolgsgeschichte.







Mit was der Verein zu Beginn zu kämpfen hatte und wie er sich gewandelt hat, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



