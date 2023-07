So Ebbes: Jugendlicher Aktivismus

Foto: Petra Bork /​pix​e​lio​.de

Was beim Zeitzeugengespräch zum 50-​jährigen Jubiläum des Ostalbkreises am tropischen Samstagabend im Ostalbkreishaus in Aalen alles als Beichten zum Vorschein kam, trieb den Zuhörern ein erfrischendes Schauern über das Zwerchfell.

Dienstag, 18. Juli 2023

Sarah Fleischer

1 Minute 3 Sekunden Lesedauer



Der frühere Landrat Klaus Pavel outete sich als Teilnehmer von Straßenblockaden und Demos gegen die Deutsche Bank. Der ehemalige Chefredakteur Erwin Hafner von der in Aalen erscheinenden „Schwäpo“ zeigte sich als Fan der Reaktivierung des GD-​Kennzeichens. Und sein etwas jüngerer Lokalredakteurs-​Kollege von der Rems-​Zeitung, Heino Schütte, bekannte sich nach über 50 Jahren sogar zu einem jugendlichen Stinkbombenwurf gegen den damals höchst umstrittenen Skandal-​Politiker Franz-​Josef Strauß bei dessen Wahlkampfauftritt im Stadtgarten. Ergänzend sei angemerkt, dass alles halb so dramatisch war, wie es sich beim Zeitzeugengespräch vielleicht anhörte. Es waren auch keine konspirativ hergestellten Stinkbomben, sondern einst handelsübliche Bömbchen. Die kleinen Glasröhrchen waren vor 50 Jahren in Fünferpackungen für eine Mark in allen Jux-​Abteilungen von Spielwarenläden erhältlich. Sie kamen beispielsweise auch schon mal in der Turnhalle des ehrwürdigen Parler-​Gymnasiums zum Einsatz, wenn Pennäler keine Lust auf Turnunterricht bei furchtbar strengen Sportlehrern hatten. Der Stinkbomben-​Wurf gegen Franz-​Josef Strauß im Stadtgarten endete übrigens so, dass der frühere Leiter der Gmünder Schutzpolizei, Gerhard Wassermann, den Übeltäter kurzerhand am Kragen packte und vor die Tür setzte. Gerade noch rechtzeitig, denn der aufmüpfige Jugendliche musste um 22 Uhr zu Hause sein. Die Folgen dort wären weitaus schlimmer gewesen, als die Polizeiaktion.







