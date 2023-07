So funktionieren Wärmenetze

Die Nachricht aus der Bundespolitik ist eindeutig: Wärmenetzen soll die Zukunft beim Heizen gehören. Doch wie funktionieren sie eigentlich? Und was kostet ein Anschluss?

Dienstag, 18. Juli 2023

Bis Ende des Jahres muss Schwäbisch Gmünd einen kommunalen Wärmeplan erstellen und dann fortschreiben. So will es das Klimaschutz– und Klimawandelanpassungsgesetz des Landes Baden-​Württemberg. Die großen Kreisstädte müssen den Regierungspräsidien bis zum 31. Dezember 2023 einen Wärmeplan vorlegen. Dadurch sollen Wärmepläne für mehr als 50 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner Baden-​Württembergs entstehen. Die Stadtwerke Schwäbisch Gmünd sind bereits damit befasst und werden auch rechtzeitig mit dem Plan fertig, so ein Unternehmenssprecher. Und, laut Bundesregierung sollen Wärmenetze eine zentrale Rolle spielen.Doch was sind Wärmenetze? Sind sie wirklich ökologischer als Einzelheizungen? Woher kommt die Energie? Antworten auf diese und andere Fragen gibt eine neue Serie in der Rems-​Zeitung von Dienstag an.

