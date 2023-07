TSB Gmünd: Kai Schäffner verstärkt Rückraum

Foto: Enrico Immer

Mit einem weiteren Talent aus der Region vervollständigt der Handball-​Oberligist TSB Gmünd seinen neuen Kader. Kai Schäffner (21) sammelte beim TSV Zizishausen bereits Viertliga-​Erfahrung, kann seine Dynamik und Torgefahr aber erst ab der Rückrunde einbringen.

Dienstag, 18. Juli 2023

Alex Vogt

Der TSB Gmünd fiebert dem Saisonstart am 16. September entgegen – mit frischem Elan und einem dritten Neuzugang. Erschöpft, aber fröhlich wirkt Kai Schäffner nach seiner ersten Trainingswoche in der Großsporthalle. „Derzeit ist es natürlich ziemlich anstrengend, aber so muss es in der Vorbereitung ja auch sein“, berichtet der 21-​Jährige. Anstatt Bälle zu passen und zu werfen, stehen Athletik– und Konditionseinheiten derzeit ganz oben auf der Agenda: „Doch auch das macht mit dem neuen Team einfach richtig Bock. Wir haben uns von Anfang an alle hervorragend verstanden.“

Die Übersicht und Sprungkraft zählen zu den besonderen Stärken des 1,80 Meter großen Rechtshänders, der aus Geislingen an der Steige stammt. Diese Vielseitigkeit überzeugte den Sportlichen Leiter des TSB, Jürgen Rilli, der nun einen Haken hinter seinen 18-​Mann-​Kader machen kann. Mit einem Durchschnittsalter von 23 Jahren stellt der TSB erneut eines der jüngsten Aufgebote ligaweit, das „Projekt Zukunft“ schreitet mit Schäffner weiter voran. „Kai ist ein sehr dynamischer, schneller Spieler und passt damit optimal zu unserem System“, frohlockt Rilli: „Er ist nicht bloß eine Alternative, sondern wird unsere bestehende Rückraumachse entlasten und voranbringen.“





Wie sich Kai Schäffner zu seinem Wechsel zum TSB äußert und warum er erst ab der Rückrunde für die Gmünder einsatzbereit sein wird, lesen Sie im Bericht von Nico Schoch in der Rems-​Zeitung vom 19. Juli.



