IHK Jahrestreffen: Unsichere Zeiten in der regionalen Wirtschaft

Symbol-​Foto: Maik Schwertle /​pix​e​lio​.de

Ob Corona, eine angedachte De-​Globalisierung oder Krieg in der Ukraine – die Weltwirtschaft steht vor wachsenden Herausforderungen. Auch die Region Ostwürttemberg bleibt davon nicht unberührt, wie beim Jahrestreffen der IHK Ostwürttemberg klar wurde.

Mittwoch, 19. Juli 2023

Sarah Fleischer

43 Sekunden Lesedauer



Eine De-​Globalisierung der Weltwirtschaft als Folge des russischen Angriffskrieges in der Ukraine und der von Bundeskanzler Olaf Scholz ausgerufenen „Zeitenwende“ wäre die falsche Strategie. Es brauche trotz aller Probleme mehr Verflechtung und nicht weniger. Diese Überzeugung hatte der ehemalige Staatsminister, Professor Dr. Julian Nida-​Rümelin beim Jahresempfang der IHK Ostwürttemberg geäußert. Dabei müsse man durchaus die Risiken einer globalisierten Welt sehen.

„Es geht voran in der Region, mit Beharrlichkeit, mit einer klaren Strategie und mit vorbildlichem Schulterschluss!“ Dies unterstrich IHK-​Präsident Markus Maier und betonte, die Wirtschaft in Ostwürttemberg habe sich trotz ihrer großen Exportabhängigkeit als relativ robust erwiesen und im Wettbewerb gut behauptet. Aktuell aber sei aber eine tiefsitzende Verunsicherung in weiten Teilen der Wirtschaft zu spüren.







Was das für die nahe Zukunft bedeutet und welche Lösungsansätze Nida-​Rümelin parat hat, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



234 Aufrufe

172 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen