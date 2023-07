Sport: Schwimmerinnen tragen sich ins Silberne Buch ein

Foto: fabro

Er wisse selber nicht mehr, wie oft der SV Gmünd in diesem Jahr von der Stadt eingeladen wurde, um sich ins Silberne Buch einzutragen. „Vier oder fünf Mal müsste es sein“, so Roland Wendel beim gestrigen Ehrungstermin im Rathaus.

Mittwoch, 19. Juli 2023

Thomas Ringhofer

58 Sekunden Lesedauer



Der SVG-​Vorsitzende hob hervor, dass der Verein einen Peak erreicht habe, wie noch nie zuvor in der Vereinsgeschichte. Insgesamt zwölf Schwimmerinnen und Schwimmer hatten sich für die deutschen Meisterschaften der Aktiven in Berlin qualifiziert. „Für viele unserer Athleten war allein die Teilnahme ein Erlebnis. Viele haben es in die B-​Finals der besten 16 geschafft, einige in ein A-​Finale mit den schnellsten Acht.“ Da er schon immer ein Faible für die Staffelwettbewerbe gehabt habe, freue es ihn besonders, dass alle vier Staffeln in Berlin Vereinsrekord schwammen, „darunter war der dritte Platz mit der 4 x 100-​Meter-​Staffel der Frauen. Und dass Marie Fuchs über 50 Meter Schmetterling als Dritte ebenfalls aufs Stockerl gekommen ist, das ist einfach klasse.“ Marie Fuchs bildete zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Paula sowie Kathrin Stotz und Ida Schneider die Bronzestaffel.





Erster Bürgermeister Christian Baron sprach von einem goldenen Kapitel beim Schwimmverein in dessen langjährigen erfolgreichen Ära, die der SVG doch fortsetzen möge. Angesprochen auf die im Zuge der Energiekrise um drei Grad Celsius abgesenkte Wassertemperatur im Hallenbad, verkündete Baron den aktuellen Beschluss des Aufsichtsrats der Bäderbetriebe, die Temperatur für den Trainingsbetrieb jetzt um zwei Grad auf nun 26,5 Grad zu erhöhen,

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



284 Aufrufe

233 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen