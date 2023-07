TV Wetzgau II: Aufstieg in die Landesliga

Foto: TVW

Bei den Kunstturnern des TV Wetzgau stehen die Zeichen auf die „erfolgreichste Saison in der bisherigen Vereinsgeschichte“. Zwei Teams haben bereits den Sprung in die Landesliga geschafft.

Mittwoch, 19. Juli 2023

Alex Vogt

35 Sekunden Lesedauer



2023 könnte ein richtig gutes Jahr für den TV Wetzgau werden. „Wir sind auf dem Weg, die vielleicht beste Saison in unserer Vereinsgeschichte zu erzielen“, sagt Cheftrainer Paul Schneider.

So kann der Verein bereits zwei Aufstiege vermelden: Im April sprangen die Herren III in die Landesliga. Gleiches gilt nun für die Frauen II über die Relegation. „Ein wahres Meisterwerk“, so Schneider über das Aufstiegsteam von Zorica Ofner und Edith Kornhaas. Doch es kann noch besser kommen. Noch viel besser.





Mehr über den Aufstieg der Damen des TV Wetzgau II in die Landesliga und die möglichen weiteren Erfolge des Vereins in diesem Jahr lesen Sie im TVW-​Bericht in der Rems-​Zeitung vom 20. Juli.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



267 Aufrufe

141 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen