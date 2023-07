Das Remstal singt: Die Lust am Chorgesang ist zurück

Foto: msi

Fünf Chöre auf der Remspark-​Bühne machten den Sonntagnachmittag zum musikalischen Vergnügen. Pünktlich zu den ersten Tönen und Akkorden tauchte sogar die Sonne auf und verwöhnte die zahlreichen Gäste, die sich an der Remspark-​Bühne eingefunden hatten.

Sonntag, 02. Juli 2023

Franz Graser

Die „Happy Voices“ eröffneten den Nachmittag mit bekannten Titeln von Nena bis Abba. „Der Spaß steht im Vordergrund, nicht der Perfektionismus“, erklärte Chorleiter B. Free zur Philosophie des Chores, der mit „Thank you for the music“ wohl allen Anwesenden aus dem Herzen sprach. „Die Chöre haben unter Corona gelitten, aber sie sind zurück“, freute sich Ramona Kunz, Vorsitzende des 30 Chöre umfassenden Stadtverbands Musik und Gesang.





Der Liederkranz Bettringen folgte und brachte mit „Mein kleiner, grüner Kaktus“, „Ich wollt’ ich wäre ein Huhn“ und bekannten Melodien von Werner Richard Heymann gleich eine ganze Reihe mitreißender Lieder zu Gehör. Unter Leitung von Kathrin Bechstein zeigte der Chor sein beträchtliches Können und erntete viel Applaus. Ebenfalls unter Leitung von Kathrin Bechstein erklomm anschließend der Liederkranz Weiler mit StimmKultur die Bühne und entführte mit talentierten Solisten in die Welt des Musicals „Greatest Showman“.

