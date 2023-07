Schechinger Tante-​M-​Laden soll im Oktober kommen

Bereits Anfang Oktober soll es wieder die Möglichkeit geben, in Schechingen Lebensmittel einzukaufen. Darüber hat Bürgermeister Stefan Jenninger in der jüngsten Sitzung des Schechinger Gemeinderats informiert.

Der Platz sei vorbereitet, und der Lebensmittelmarkt, der in Modulbauweise erstellt werden soll, könne kommen. Der geplante Laden der Kette „Tante-​M“ soll an sieben Tagen in der Woche jeweils 18 Stunden geöffnet sein. Die Verkaufsfläche von etwa 80 Quadratmetern soll etwa 1100 Artikel für den täglichen Bedarf bereithalten. Die Bezahlung wird mit EC-​Karte oder einer aufladbaren Kundenkarte möglich sein, außerdem seien feste Servicezeiten geplant.

