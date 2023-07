Bürgerenergie-​Genossenschaft Stauferland: 4339 Tonnen Kohlendioxid im Jahr gespart

Foto: gbr

Die Bürgerenergie-​Genossenschaft Stauferland, die unter anderem den Solarpark auf der Mutlanger Heide betreibt, will sich nicht auf den erzielten Klimaschutz-​Erfolgen ausruhen, sondern plant die Erschließung weiterer Flächen für PV-​Anlagen.

Donnerstag, 20. Juli 2023

Gerold Bauer

57 Sekunden Lesedauer



Weit über 4000 Tonnen eingespartes Kohlendioxid sowie die Erzeugung von fast 9000 MWh klimafreundlicher Energie ist schon an sich eine stolze Bilanz der Bürgerenergie-​Genossenschaft Stauferland. Deren Führungsduo – Stadtwerke-​Chef Peter Ernst und Banker Timo Gröger – machten am Donnerstag im Klima-​, Umwelt-​, Energie– und Bauausschuss/​Betriebsausschuss für Stadtentwässerung des Gmünder Gemeinderats deutlich, dass der Blick sehr klar nach vorne gerichtet ist. Im gleichen Atemzug räumte Peter Ernst allerdings ein, dass sich die Genehmigungsverfahren für Projekte der regenerativen Energieerzeugung auf Flächen sehr in die Länge ziehen.Schon in Sichtweite, sprich planerisch in trockenen Tüchern, ist die PV-​Anlage auf dem Fehrle-​Parkhaus beim Bahnhof sowie ein Solarpark beim Georgishof im Osten der Stadt. Hinzu kommt die Erweiterung des Solarparks auf der Mutlanger Heide. Unterm Strich beläuft sich die für jene Projekte zu investierende Summe auch zirka 3,6 Millionen Euro.Im Hinterkopf hat die Genossenschaft laut Ernst und Gröger allerdings noch viele weitere Projekte in der Region. Die Beteiligung an Windkraftanlagen, die nach dem Willen der Stadt im Raum Gmünd kommen sollen, sei ebenfalls vorgesehen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



217 Aufrufe

229 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen