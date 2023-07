Neubau von holz/​/​effect: Holzbau hat Zukunft auf dem Gügling

Das Unternehmen holz/​/​effect stellt sich mit einem „Tag der offenen Baustelle“ am Sonntag, 23. Juli, an seinem neuen Standort in der Melitta-​Bentz-​Straße in Schwäbisch Gmünd vor.

Donnerstag, 20. Juli 2023

Benjamin Richter

Holzbau hat Zukunft. Davon ist Jochen Schmid, Gründer und Inhaber des Unternehmens holz/​/​effect, fest überzeugt. Einmal schon, weil der Baustoff in der Natur wächst und nicht künstlich hergestellt werden muss. „Holz wächst schneller, als wir es verbrauchen.“

Zudem lassen sich Häuser und andere Bauwerke wie Carports in Holzbauweise sehr schnell erstellen. Und nicht zuletzt ist die Holzbauweise ein Beitrag zum Klimaschutz, denn durch die Herstellung von Beton werden große Mengen von CO2 freigesetzt. Beim Holzbau ist das nicht der Fall.

Im Jahr 2006 hat Jochen Schmid mit Holzbauarbeiten rund ums Haus angefangen. Damals arbeitete er allein in einer gemieteten Werkstatt. Er fertigte damals vor allem Carports, Dachgauben und Dachfenster.

2010 wurde er gefragt, ob er die Mitarbeiter einer Schreinerwerkstatt in Bargau übernehmen könnte. Im selben Jahr stellte er den ersten Zimmerer-​Auszubildenden ein. Seine Firma konzentrierte sich auf Holzbauarbeiten und den Innenausbau. Schmid begann aber auch bereits mit dem Bau von Holzhäusern.

Und um diese nun selbst fertigen zu können, zieht das Unternehmen nun an den neuen Standort in der Melitta-​Bentz-​Straße auf dem Gmünder Gügling um.





