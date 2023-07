Neue REWE-​Markt öffnet in Alfdorf

Am Donnerstag, 20. Juli, öffnet der neue REWE-​Markt in der Schloßstraße 125 am östlichen Ortsrand von Alfdorf seine Pforten. Trotz massiver Kostensteigerungen im Bausektor gelang dieser Neubau.

Mehrkosten von rund 800.000 Euro brachten das Projekt laut Bauherr an die Grenze des wirtschaftlich noch Machbaren. Ein „steiniger Weg“ sei es gewesen, erinnerte sich Bürgermeister Ronald Krötz in seiner Ansprache beim Pre-​Opening für geladene Gäste am Mittwoch.

