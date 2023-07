Normannia Gmünd: Pokalspiel in Bad Boll

Foto: Zimmermann

Der Fußball-​Oberligist 1. FC Normannia Gmünd tritt an diesem Samstag (15.30 Uhr) zu seinem ersten Pflichtspiel der neuen Saison an. In der ersten Runde des Verbandspokals gastiert die Mannschaft von Zlatko Blaskic beim Landesligisten TSV Bad Boll.

Donnerstag, 20. Juli 2023

Alex Vogt

31 Sekunden Lesedauer



Er erwarte dennoch, dass die Normannia, bei allen Strapazen aktuell, über den Landesligisten in die nächste Verbandspokalrunde einziehen wird.





Auf welche Spieler Zlatko Blaskic am Samstag verzichten muss und was er über den gegnerischen Landesligisten sagt, lesen Sie im FCN-​Vorbericht in der Rems-​Zeitung vom 21. Juli.



Zlatko Blaskic lässt seine Mannschaft in dieser Woche hart arbeiten. „Wir haben echt stark angezogen beim Training. Es ist vor allem in dieser Woche richtig knackig, da nehmen wir keine Rücksicht auf das Pokalspiel am Wochenende“, sagt der Normannia-​Trainer.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



395 Aufrufe

125 Wörter

3 Stunden Online



Beitrag teilen