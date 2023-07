Ostalbmeisterschaft der Darter in Göggingen

Archivfoto: Zimmermann

Gleich acht Rathauschefs wohnen der Premiere der „icotek Darts Open“ in Göggingen bei. Die Ostalbmeisterschaften der Darter starten an diesem Samstag um 12 Uhr, die Teilnehmerzahl 100 ist längst geknackt.

Donnerstag, 20. Juli 2023

Alex Vogt

An diesem Samstag nun geht es los: Die „icotek Darts Open“, die Ostalbmeisterschaften der Darter, feiern in der Gemeindehalle in Göggingen ihre Premiere. Ab 11 Uhr können sich die teilnehmenden Spielerinnen und Spieler an den insgesamt 21 Automaten warmspielen, um 12 Uhr dann startet das Großevent, das der DC Over the Tops veranstaltet.

Die Teilnehmerzahl 100 ist längst geknackt, dazu wird es ein Einlagespiel geben, das es in der Form noch nie gegeben hat.





Welche acht Rathauschefs an dieser Bürgermeister-​Meisterschaft zu Beginn der Ostalbmeisterschaften teilnehmen werden und was sonst noch am Samstag in der Gögginger Gemeindehalle geboten sein wird, lesen Sie im Bericht des DC Over the Tops in der Rems-​Zeitung vom 21. Juli.











