TSB Gmünd: Spiel des Jahres gegen den Handball-​Bundesligisten Frisch Auf Göppingen

Foto: TSB

Obwohl es nicht um Oberliga-​Punkte geht, steht dem Handball-​Oberligisten TSB Gmünd am Freitag (19 Uhr/​Großsporthalle) das Spiel des Jahres bevor. Vor dem Duell mit dem Bundesligisten Frisch Auf Göppingen blickt Abteilungsleiter Michael Hieber zufrieden auf den gelungenen Umbruch.

Donnerstag, 20. Juli 2023

Alex Vogt

Berufliche Selbstständigkeit, Hausbau und das Ehrenamt beim TSB mit der Organisation des Highlights gegen Frisch Auf Göppingen – für Michael Hieber sind es derzeit hektische Tage. Sein Pensum als Abteilungsleiter wollte er mit 45 Jahren eigentlich längst drosseln. „Das zehrt schon an den Kräften, doch es steckt einfach in meiner DNA drin“, sagt er.

Der TSB sei gut aufgestellt: „Insgesamt bin ich tatsächlich sehr glücklich über den Zustand unserer Abteilung. Der positive Stress, den wir derzeit haben, ist immer deutlich besser als negativer Stress.“

Das Gastspiel des Bundesligisten Frisch Auf Göppingen in der Großsporthalle werde sehr gut angenommen: „Wir freuen uns auf eine ordentliche Zuschauerkulisse und wollen eine lockere, familiäre Atmosphäre schaffen – genau so, wie wir uns als Verein sehen und weiterhin auftreten wollen.“ Karten gibt es an der Abendkasse zum Preis von 5 Euro, Kinder unter zehn Jahren erhalten freien Eintritt.





Was Michael Hieber über die eigene Jugendarbeit und das letzte Frisch-​Auf-​Gastspiel in Schwäbisch Gmünd sagt, lesen Sie im Bericht von Nico Schoch in der Rems-​Zeitung vom 20. Juli.



