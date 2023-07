Wissen: Hitzewelle am Mittelmeer

Symbol-​Foto: Rainer Sturm /​pix​e​lio​.de

41 Grad in Rom, 43 Grad auf Mallorca, 45 Grad in Katalonien: Die Temperaturen rund ums Mittelmeer sinken seit Tagen selten unter 40 Grad. In Griechenland toben Waldbrände. Meteorologen rechnen kaum mit Abkühlung.

Donnerstag, 20. Juli 2023

Sarah Fleischer

In Griechenland toben zahlreiche Waldbrände. Für das kommende Wochenende prognostizieren die Meteorologen neue Rekordtemperaturen. Das betrifft auch beliebte Ferienregionen wie die Insel Rhodos.

Auch in Italien wurden neue Rekordtemperaturen von über 40 Grad Celsius gemessen.







Die Gluthitze macht dieser Tage in Spanien selbst den an Wärme gewöhnten Einheimischen zu schaffen. „Spanien schmilzt“, titelte die Digitalzeitung „OK Diario“.

