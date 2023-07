47:24: Frisch Auf Göppingen siegt standesgemäß beim TSB Gmünd

In einem sehenswerten und vor allem torreichen Freundschaftsspiel vor 750 Zuschauern in der Gmünder Großsporthalle hat sich der Handball-​Bundesligist Frisch Auf Göppingen gegen den TSB Gmünd aus der Oberliga standesgemäß mit 47:24 (26:13) durchgesetzt.

Wenn auch das Ergebnis zweitrangig war und beim 47:24-Erfolg des Bundesligisten wie erwartet deutlich ausfiel, wurde die Angriffsleistung auf beiden Seiten positiv bewertet.





Warum der TSB Gmünd in diesem Freundschaftsspiel laut Trainer Michael Stettner die Hälfte seiner Ziele erreicht hat, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 22. Juli.



Das Gastspiel von Frisch Auf Göppingen am Freitagabend in Schwäbisch Gmünd hat für rundum zufriedene Gesichter gesorgt. Während Frisch-​Auf-​Trainer Markus Baur die positive Stimmung in der Großsporthalle hervorhob, sprach TSB-​Coach Michael Stettner „von einem Event, das Spaß gemacht hat.“

