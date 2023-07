Aus dem schmalen Uhland-​Steg in Bettringen wird eine echte Brücke

Foto: gbr

Der Klima-​, Umwelt-​, Energie– und Bauausschuss des Gmünder Gemeinderats gibt grünes Licht für die Verbesserung der Verbindung zwischen Ober– und Unterbettringen im Bereich der Uhlandschule. Der Steg wird vier Meter breit ausgebaut, damit er gleichermaßen von Fußgängern wie von Radfahrern in beiden Richtungen genutzt werden kann.

Freitag, 21. Juli 2023

Gerold Bauer

Billig ist dieses Projekt nicht, denn unterm Strich summieren sich die Planungs– und Baukosten für die Metallkonstruktion auf rund 800 000 Euro. Allerdings bleiben davon nur zirka 80 000 Euro an der Stadt Schwäbisch Gmünd hängen. Dies ist dem Umstand zu verdanken, dass es in Zeiten des Klimaschutzes und der Mobilitätswende für den Bau von Radwegen besonders hohe Zuschüsse des Landes gibt. In diesem Fall stolze 90 Prozent.





