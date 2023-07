Gmendr Gassafetza zu Besuch in Barnsley

Foto: Gmendr Gassafetza

Auf Einladung der Gmünder Partnerstadt Barnsley und deren Frumptarn Guggenband reisten kürzlich 18 Gmendr Gassafetza für drei Tage nach England.

Freitag, 21. Juli 2023

Sarah Fleischer

34 Sekunden Lesedauer



Auch die Emser Palast-​Tätscher aus Hohenems, Österreich, waren zum sogenannten Brassed On Festival angereist. Gemeinsamt mit den englischen Gastgebern, den Emser Palast-​Täschtern und den Gugge 2000 folgte ein Auftritt in einer Gasse, in der sich Pub an Pub reihte, sowie am nächsten Tag auch in der Innenstadt. Auch ein Gespräch mit dem Bürgermeister von Barnsley, James Michael Stowe, stand auf dem Plan. Am Nachmittag fieberten die Musiker dann bei strömendem Regen, aber bester Laune der Kostümvorstellung der Frumptarn Guggen entgegen. Diese sind von nun an im „Starman“ Kostüm unterwegs. Abends wurde nochmals gemeinsam musiziert und getanzt, bevor es wieder Abschied nehmen hieß.







Mehr Neuigkeiten aus der Region finden Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



213 Aufrufe

139 Wörter

30 Minuten Online



Beitrag teilen