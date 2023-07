„Kleinkunst in der Tagespflege“ in Straßdorf

Nach über drei Jahren sind die beiden Macher der ehemaligen „Hebebühne“ in Straßdorf wieder am Start. „Klein aber fein“ ist das Motto dieser Abende in der Tagespflege – jeweils Sonntag um 18 Uhr. In einer gemütlichen Wohnzimmer-​Atmosphäre können die Künstler hautnah erlebt werden.

Freitag, 21. Juli 2023

Sarah Fleischer

Ein gemeinsames Projekt der „Tagespflege im Pflegehaus“ mit der bekannten Kabarettistin Gesa Weik hat die Veranstalter ermutigt, in den Räumen der Tagespflege in Straßdorf regelmäßig schwäbische Kleinkunstabende zu veranstalten.

Am Sonntag, 23. Juli kommen „Betty ond die LaLaBuaba“ in die Tagespflege und bringen „Schwäbischen Prinzessinnen-​Pollunder-​Pop“ mit.







Was Besucher dabei erwartet und wo man Plätze reservieren kann, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



