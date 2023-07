Serie „Starke Frauen“: Katja Maier

Foto: fleisa

Dass es nicht nur auf die Muskelkraft ankommt, wenn es ums Handwerk geht, beweist Katja Maier. Sie leitet nicht nur einen Holzbaubetrieb, sondern ist auch die erste Kreishandwerksmeisterin im Ostalbkreis.

Freitag, 21. Juli 2023

Sarah Fleischer

1 Minute 1 Sekunden Lesedauer



&







Was sich Maiers Meinung nach trotzdem noch ändern muss und warum es heutzutage keine Muskelberge mehr für ihren Beruf braucht, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung. Die ist auch digital am iKiosk erhältlich.

Diese Frau ist hier in ihrem Element. Das merkt man sofort, wenn man mit Katja Maier über den Hof der Firma Holzbau Maier in Lippach läuft. Die 48-​Jährige mit den kurzen, blonden Haaren besitzt eine Menge Fachwissen über ihr Handwerk und die Betriebsabläufe. Kein Wunder – schließlich ist sie damit aufgewachsen. „Mein Großvater hat den Betrieb 1934 gegründet, später hat ihn mein Vater übernommen, dann mein Bruder und ich.“ Das ist auch der Grund, warum die Firma nicht mehr „Josef MaierSöhne“ heißt – wie es immer noch auf Google Maps steht. „Früher war das selbstverständlich, dass nur die Söhne den Betrieb übernommen haben“, erläutert Maier. „Aber es hat sich so viel verändert. Inzwischen gibt es viele Eigentümerinnen von großen und kleinen Handwerksbetrieben.“ Maier muss es wissen. Denn sie ist nicht nur selbst eine, sonder auch Kreishandwerksmeisterin – die erste im Ostalbkreis. Seit neun Jahren mache sie das jetzt, sagt Maier. Am Anfang sei das noch „eine Riesen-​Sensation“ gewesen, aber mittlerweile „kein Thema mehr“. Sie findet, das spreche für eine positive Entwicklung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



254 Aufrufe

244 Wörter

48 Minuten Online



Beitrag teilen