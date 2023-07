Stefan Klaus: „Natürlich sollten wir uns als Favorit gegen einen Viertligisten klar durchsetzen“

Foto: picture alliance/​Pressefoto Baumann|Hansjürgen Britsch

Vor vier Jahren führte Stefan Klaus den jetzigen Handball-​Oberligisten TSB Gmünd zur Württembergischen Meisterschaft und zurück in die Oberliga. An diesem Freitag kehrt er als Co-​Trainer des Bundesligisten Frisch Auf Göppingen für 60 Minuten zurück an seine alte Wirkungsstätte.

Freitag, 21. Juli 2023

Alex Vogt

1 Minute 3 Sekunden Lesedauer



„Sehr intensiv und sehr viel drin.“ So beschreibt Stefan Klaus seinen Alltag als Gymnasiallehrer und Co-​Trainer in der Handball-​Bundesliga. Seit Februar steht der ehemalige Profi und Ex-​Coach des TSB Gmünd (2018 bis 2019) mit dem 2007er-​Weltmeister Markus Baur für Frisch Auf Göppingen an der Seitenlinie.

„Eine einmalige Chance“, sagt Klaus. Vor dem Freundschaftsspiel (19 Uhr/​Großsporthalle) am heutigen Freitag und damit an seinem 46. Geburtstag spricht er im Interview mit Nico Schoch über die Zeit beim TSB Gmünd und seine Arbeit bei Frisch Auf.





Mit welchem Gefühl werden Sie in die Großsporthalle zurückkehren?

An seinem Geburtstag stellt man sich Schöneres vor, als ein Handballspiel zu bestreiten (lacht). Aber das ist nach all den Jahren nicht mehr unnormal für mich. Mit Sicherheit werden es gemischte Gefühle sein. Wir haben damals ein richtig starkes Jahr erlebt und den Oberliga-​Aufstieg gefeiert. Danach ging es sehr unglücklich los, freiwillig habe ich nicht aufgehört. Ehrlich gesagt trübt es das ein bisschen. Aber ich freue mich darauf, nun wieder ein paar bekannte Gesichter zu sehen.





Wie geht das Spiel in Gmünd aus?

Natürlich sollten wir uns als Favorit gegen einen Viertligisten klar durchsetzen. Allerdings werden wir in unserem erst zweiten Test noch nicht die ganz eingespielte Truppe darstellen.





Das ausführliche Interview mit Stefan Klaus lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 21. Juli.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



362 Aufrufe

255 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen