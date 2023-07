„Todtenfeldt“: Uraufführung in St. Franziskus Schwäbisch Gmünd

Ulrich Gassers Oratorium »Todtenfeldt« entstand in Anlehnung an die Klosterkirche Zwiefalten mit ihrer Kanzel und „Gegenkanzel“. Nun wurde das Stück in der Kirche St. Franziskus in Schwäbisch Gmünd uraufgeführt.

Bereits die Texte – zusammengestellt, arrangiert und mit neuen Passagen ergänzt von Eva Tobler – wären in Auswahl, Reihung, Ergänzung, Collagierung und Kontrastierung eine ausführliche religions-​philosophische Betrachtung wert. Tobler hat mit ihrem „Textwerk“ auf jeden Fall eine herausragende Grundlage für ein barock-​modernes Oratorium geschaffen, das einerseits ein eigenes, plastisches Licht auf beide „Kanzeln“ wirft und auf der anderen Seite mit vielen Spots auf Missstände unserer Jetztzeit in all ihren Spannungen zeigt. Auch menschliche Stimmen spielen in Gassers Werk eine entscheidende Rolle — ob eine Engel mit Sopran oder Nebukadnezar selbst, der einen Bariton singt.







