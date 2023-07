Tonies: Aus Gmünd in die Kinderzimmer der Welt

Sie sind das, was einst Hörspiel-​Kassetten und Märchen-​Schallplatten waren: Die Tonie-​Boxen haben die deutschen Kinderzimmer erobert. Entwickelt und getestet werden sie in Schwäbisch Gmünd. Besuch in einer Denkfabrik.

Ausgeheckt werden die Figuren seit ungefähr 2,5 Jahren hauptsächlich in Schwäbisch Gmünd von 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.







Wie Tonies nach Gmünd kam, und was alles notwendig ist, damit eine neue Figur auf den Markt kommt, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Wenn Axel Blattner die Treppen zu seinem Arbeitsplatz in der Turmgasse 13 hochgeht, dann kann er einen Blick auf ein Stück Gmünder Industriegeschichte erhaschen. Er geht vorbei an den Maschinen der Silberwarenfabrik Hermann Bauer.Unten regiert also die klassische Gmünder Industrietradition und im ersten Stock macht sich in einer Art Loft die Gegenwart und die Zukunft – das Reich der Tonies – breit. Blattner ist Niederlassungsleiter von Tonies in Schwäbisch Gmünd. Tonies, das sind die bunten Lautsprecherboxen, die, so Blattner, in jedem „zweiten deutschen Kinderzimmer“ stehen. Die Firma wurde 2013 von Patric Faßbender und Marcus Stahl in Düsseldorf gegründet. Die beiden hatten sich über ihre Kinder, die gemeinsam in den Kindergarten gingen, kennengelernt. Und ärgerten sich über die stets verkratzten Kinder-​CDs.Also suchten sie nach Alternativen. Heraus kam 2016 Tonies. Das Prinzip wirkt simpel. Eine farbige Lautsprecherbox auf die eine Figur gestellt wird, in der ein Chip steckt. Dieser lädt dann aus dem Internet ein Hörspiel herunter. Allerdings klappt das nur, wenn die Figur mit einem funktionierenden WLAN verbunden ist.

