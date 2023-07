Wissen: Was bringt die Pannenhilfe fürs Fahrrad?

Foto: Rainer Sturm /​pix​e​lio​.de

Ein kaputtes E-​Bike oder Lastenrad trägt man nicht mehr einfach zur nächsten Werkstatt, und Abschleppdienste lohnen sich häufig nicht. Wer sich dennoch für den Service entscheidet, ist gut beraten, das Kleingedruckte zu lesen.

Freitag, 21. Juli 2023

Sarah Fleischer

Mobile Pannenhilfe direkt vor Ort, Ersatzfahrrad, Kostenübernahme für eine Übernachtung, Rücktransport: Was verschiedene Anbieter von Fahrrad-​Schutzbriefen versprechen, klingt auf den ersten Blick nach einem Rundum-​Sorglos-​Paket für alle, die viel mit dem Fahrrad unterwegs sind. Doch Peter Grieble, Versicherungsexperte bei der Verbraucherzentrale Baden-​Württemberg, warnt: „Das Thema wird von vielen Versicherern emotional aufgeladen und geschickt platziert. Man sollte den Bedarf sehr genau prüfen.“





Was man dabei beachten muss, verrät die Wissens-​Seite in der Rems-​Zeitung am Freitag.



