Beilage „Wochenende“: Abhängen, zur Ruhe kommen, durchatmen, wiederholen

Foto: Rolf Steinmann

Zum Krafttanken bietet an diesem Wochenende auch das Wetter Gelegenheit: Die rekordverdächtigen Werte der vergangenen Wochen sind erst mal passé. Mancher würde schon sagen, der Sommer macht Pause. Eine Pause sollte sich ja jeder mal gönnen – schöner wird sie mit der Beilage „Wochenende“ der Rems-​Zeitung in Händen.

Samstag, 22. Juli 2023

Benjamin Richter

59 Sekunden Lesedauer



Denn in unserer Beilage erhält der Leser Zutritt zum Motorboot von Alexander Berroth aus Ruppertshofen, das dieser mit einem Elektromotor aus einem Kleinlaster aufgewertet hat. So ist bei der flotten Fahrt auf dem Neckar oder auf so manchem See in Süddeutschland nur das Geräusch von verdrängtem Wasser zu hören.

Wie kommt man drauf, und wo findet man Ladesäulen für E-​Boote? RZ-​Redakteur Gerold Bauer hat sich die Sache für eine Reportage mal genauer angeschaut.

Zu Land geht es dann auf der Schauorte-​Seite weiter in die Stuifengemeinde Waldstetten. Da ging’s anno 1449 mal so richtig unentspannt zu, als die städtische Streitmacht der Reichsstadt Gmünd und die Waldstetter und Grafen von Rechberg sich die schlimmste Schlacht in der Lokalgeschichte lieferten.

Gewiss wäre das nicht passiert, wäre Michael Rembold damals schon Schultes gewesen. Dass Waldstetten auch ein Marineehrenmal und einen Bunkerwald hat, weiß sicher auch nicht jeder.

In diesem Sinne ein schönes Wochenende!





Wie gewohnt finden sich im „Wochenende“ auch gelungene Leserfotos und meinungsstarke –briefe, Neues aus Kirchen und Vereinen sowie die Rätselseite. Jetzt fehlt eigentlich nur noch eine quer durchs Wohnzimmer gespannte Hängematte.

