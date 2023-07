Elektro-​Motor aus Lkw treibt jetzt das Sportboot von Alexander Berroth an

Die Mundwinkel von Alexander Berroth bewegen sich in Richtung Ohrläppchen, wenn er in seinem Motorboot den Gashebel nach vorne drückt und die „Sea Ray“ vorwärts stürmt. Denn außer dem Geräusch von verdrängtem Wasser hört er nichts. Statt eines lauten Benziners treibt ein Elektromotor das Boot an. Und zwar einer, der vorher in einem kleinen Lkw verbaut war. Dass der nun auf dem Wasser seinen Dienst tut, ist eine individuelle Konstruktion des Ingenieurs aus Ruppertshofen.

Samstag, 22. Juli 2023

Gerold Bauer

Es ist wunderbar, in flotter Fahrt über das Wasser zu gleiten, ohne dass nach kurzer Zeit der Kopf dröhnt, weil der sehr starke Benzinmotor einen ohrenbetäubenden Lärm von sich gibt. Neue Elektroboote gibt es zwar, aber sie kosten in dieser Klasse fast so viel wie eine Wohnung. Alexander Berroth aus Ruppertshofen hat Spaß am Tüfteln und löste das Problem auf clevere Art.





Wie der Konstrukteur diese Aufgabe angepackt hat und was dabei heraus gekommen ist, lesen Sie in der Samstagsreportage am 22. Juli in der Rems-​Zeitung!



