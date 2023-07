Kliniken-​Zukunft: Bürgerforum endet mit Empfehlungen an Kreistag

Foto: Kommunikationsbüro Ulmer

Ergebnis des Beteiligungsformats sind 26 Empfehlungen für eine zukunftsfähige Gesundheitsversorgung im Ostalbkreis. Einem Zentralklinikum stehen die „Zufallsbürger“ grundsätzlich wohlwollend gegenüber. Die Ergebnisse werden im August veröffentlicht. Dann liegt es am Kreistag zu entscheiden. Der beschließt indes bereits am 25. Juli, welches Konzept im Detail weiter ausgearbeitet werden soll.

Samstag, 22. Juli 2023

Benjamin Richter

1 Minute 8 Sekunden Lesedauer



Bei den anstehenden Veränderungen ist den Bürgerinnen und Bürgern des Ostalbkreises vor allem eine kontinuierliche und transparente Information wichtig. Sie wollen die Begründungen hinter den anstehenden politischen Entscheidungen verstehen. Die Menschen im Ostalbkreis sollen sich auf den Wandel einstellen können.





Im Juni 2023 hat der Ostalb-​Kreistag das Bürgerforum „Zukunftskonzept Kliniken Ostalb“ eingesetzt. Die Servicestelle Bürgerbeteiligung des Landes unterstützte bei der Durchführung. Von Mitte Juni bis Ende Juli 2023 diskutierten mehr als 40 „Zufallsbürger“ über die Zukunft der Gesundheitsversorgung im Kreis. In fünf Sitzungen des Bürgerforums hörten sie Gesundheitsexpertinnen und –experten sowie lokale Interessengruppen.Nun hat das Bürgerforum 26 Empfehlungen für den Kreistag erarbeitet. Den Bürgerinnen und Bürger war die Erkenntnis wichtig, dass Veränderungen vor allem wegen des Personalmangels nötig sind. Trotz vieler Anstrengungen von allen Seiten wird sich die Situation in den nächsten zehn Jahren nicht verbessern. „Bei einer immer älter werdenden Bevölkerung steigt die Nachfrage an das Gesundheitssystem. Dass gleichzeitig viele Pflegerinnen und Pfleger als auch Ärztinnen und Ärzte in den nächsten Jahren in Rente gehen, war uns in dem Ausmaß nicht klar“, so Rita Brucker, Mitglied des Bürgerforums.

