Mit dem Ostalbwanderer zu Glasenberg und Teufelsklinge

Fotos: Markus Weber/ostalbwanderer.de

Diese Woche gibt es vom Ostalbwanderer einen echten Geheimtipp: die wildromantische Teufelsklinge unterhalb des Rosensteinmassivs. Zuvor geht es hinauf zum Glasenberg.

Samstag, 22. Juli 2023

Benjamin Richter

46 Sekunden Lesedauer



Wir starten am Wanderparkplatz an der Landstraße zwischen Heubach und Bartholomä und steigen über den Uzenberg mit Spielplatz auf den Glasenberg.





Dort oben erwartet uns der „Sender Heubach“, wie der Heubacher Fernsehturm offiziell heißt. An seinem Fuß befindet sich eine Hütte des Schwäbischen Albvereins, die zur Einkehr lädt. Die Kinder freuen sich über den Niederseilgarten und die Erwachsenen über ein Vesper.





Über Pionierweg und Trampelpfade geht es zurück ins Tal. Auf der anderen Seite wandern wir entlang des Bächleins Teufelsklinge hinauf. Bald erreichen wir den Abzweig zur Klinge.





Spätestens ab hier ist festes Schuhwerk Pflicht! Auf einem schmalen Grat geht es gut 100 Meter an der Hangkante entlang, bevor wir direkt in der Klinge stehen. Über einem steigt die Weißjurawand senkrecht empor, vor einem fällt die Klinge senkrecht ab. Wir stehen auf einem kleinen Balkon und bewundern die Klinge, die das Wasser in den Berg gegraben hat.





Eine detaillierte Beschreibung mit Karte, Höhenprofil, Fotos und weiteren Tipps finden Sie auf ostalb​wan​derer​.de

