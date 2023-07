WFV-​Pokal: Normannia eine Runde weiter, Waldstetten scheitert an Göppingen

Foto: Stoppany

Am Samstagnachmittag mussten die Teams aus der Region in der ersten Runde des WFV-​Pokals 2023/​24 ran. Während Oberliga-​Neueinsteiger 1. FC Normannia Gmünd beim 3:0 (1:0) auswärts bei Landesligist TSV Bad Boll den erwarteten Sieg einfuhr, fand der TSGV Waldstetten kein Mittel gegen Oberliga-​Schwergewicht 1. Göppinger SV. Beim Endstand von 1:5 (0:3) müssen die Mannen aus der Stuifengemeinde die Segel streichen.

Samstag, 22. Juli 2023

Benjamin Richter

1 Minute 5 Sekunden Lesedauer



Der 1. Göppinger SV stellte dabei bereits früh die Weichen in Richtung Auswärtserfolg: Auf dem Waldstetter Rasen netzte Mcdonald Emmanuel Godwin Atutononu schon in der zweiten Minute zum 1:0 für die Mannschaft aus dem Filstal ein. In der 26. Minute folgte das 2:0 durch Domenic Brück, und wegen des treffsicheren Godwin Atutononu musste TSGV-​Keeper Felix Beyerle in der ersten Halbzeit noch ein drittes Mal hinter sich greifen (45.+2).

Nach einer gespielten Stunde ersetzte Waldstettens Coach Bernd Maier den Abwehrstrategen Mario Schmid durch Nico Waidmann, konnte damit jedoch keine Trendwende herbeiführen. Die Gäste aus Baden-​Württembergs Fußball-​Oberhaus blieben die tonangebende Mannschaft und erhöhten in der 68. Minute durch Tim Schraml auf 4:0.

Dann ging alles Schlag auf Schlag: Keine 60 Sekunden später zappelte der Ball nach Abschluss von Godwin Atutononu erneut im Waldstetter Tornetz — 5:0. Die Gastgeber fanden aber schon in der 69. Minute die lang ersehnte Lücke in den gut sortierten Göppinger Abwehrreihen und kamen durch Marcel Waibel so immerhin noch zum 1:5-Ehrentreffer, der zugleich den Endstand herstellen sollte.





Einen ausführlichen Spielbericht und alle Informationen zum Start der Gmünder Normannia in die neue Pokalsaison lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 24. Juli. Erhältlich ist die ganze Ausgabe auch online im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



388 Aufrufe

261 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen