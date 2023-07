Ein Freundschaftsspiel als „Win-​Win-​Situation“ für den TSB Gmünd und Frisch Auf Göppingen

Fotos: Enrico Immer, Stoppany

Die Bundesliga-​Handballprofis von Frisch Auf Göppingen lassen beim 47:24 (26:13)-Sieg gegen den TSB Gmünd auf dem Feld die Muskeln spielen und präsentieren sich ihren Fans authentisch und nahbar. Auch für den TSB war es eine gelungene Einstimmung auf die neue Runde.

Sonntag, 23. Juli 2023

Alex Vogt

Einen ausführlichen Rückblick auf dieses Freundschaftsspiel lesen Sie im Bericht von Nico Schoch in der Rems-​Zeitung vom 24. Juli.







Auf das Torefestival folgte ein regelrechtes Handballer-​Familientreffen. Im Foyer der Großsporthalle scherzte der Göppinger Co-​Trainer Stefan Klaus mit Aleksa Djokic (heute TV Plochingen) und Dominik Sos, zwei einstigen Schützlingen aus seiner Zeit beim TSB.Auf dem Spielfeld unterhielten sich zwei frühere Weggefährten aus der württembergischen Jugendauswahl. „Er ist immer noch brutal bodenständig, das zeichnet ihn aus“, sagte TSB-​Kreisläufer Stephan Mühleisen anerkennend über den heutigen Nationalspieler Sebastian Heymann. Beide hatten den Freitagabend in der Zuschauerrolle verbracht. Mühleisen schuftet nach seiner schweren Schulterverletzung am Comeback, Kumpel Heymann hingegen pausierte aufgrund eines kleinen Eingriffs am Knie – und hatte so schon während des Spiels ausreichend Zeit, um die Autogramm– und Fotowünsche der Fans zu erfüllen.Genau diese Szenen waren es, die den Gmünder Handballfeiertag perfekt abrundeten. Jürgen Rilli, Sportlicher Leiter des TSB, freute sich nicht allein über den starken Zuspruch von 700 Zuschauern. „Frisch Auf hat sich super volksnah präsentiert und sich dabei besonders unseren Jugendspielern gewidmet“, lobte Rilli den großen Nachbarn: „Sowohl für Frisch Auf als auch für den TSB war das eine Win-​Win-​Situation. Genau solche Events brauchen wir auch künftig bei uns in der Region.“

