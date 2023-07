Gmünd: Kinderfeuerwehr-​Tombola kommt Kindern in Not zugute

Zum ersten Mal haben die jüngsten Gmünder Kameraden beim „Tag der Feuerwehr“ Gewinnspiellose verkauft. 6000 Euro kamen bei der Aktion zusammen. Jeweils die Hälfte dieser Summe überreichte die Kinderwehr nun an die Vereine Paulinchen und Clowns im Dienst.

Sonntag, 23. Juli 2023

Benjamin Richter

Am „Tag der Feuerwehr“, den die Abteilung Innenstadt der Gmünder Feuerwehr am 16. Juli auf die Beine gestellt hatte, hatte sich die Kinderfeuerwehr erstmals mit einer Tombola beteiligt. Sechs Tage später, am vergangenen Samstag, stand im Feuerwehrhaus am Sebaldplatz die letzte Sitzung der Kinderfeuerwehr vor den Sommerferien auf dem Programm.

Da die Kinder schon im Vorfeld des „Tages der Feuerwehr“ beratschlagt hatten, was mit der beim Losverkauf eingenommenen Summe geschehen soll, blieb zum Abschluss eines mit verschiedenen Spielen und Aktivitäten verbrachten Nachmittags lediglich noch das Modellstehen oder –sitzen für das Scheckübergabe-​Foto zu tun. „Den Entschluss, die komplette Summe an gemeinnützige Organisationen zu spenden, fassten die Kinder schnell“, berichtet Melanie Burwitz vom Betreuerteam der Gmünder Kinderfeuerwehr.





Wie die Arbeit der beiden Vereine aussieht, denen die Spende der Gmünder Kinderfeuerwehr zugutekommt, und wer den bei der Tombola eingesammelten Betrag auf den nächsten Tausender aufrundete, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung. Die ganze Ausgabe ist auch online im iKiosk erhältlich.



