Gmünd: Kneipenchor singt zugunsten von a.l.s.o.-Kulturcafé

Seit fünf Jahren lädt Bärbel Schmid im zweimonatigen Rhythmus zum Kneipenchor im a.l.s.o.-Kulturcafé ein. Diesmal fand das Mitsingkonzert als Benefizveranstaltung statt. Rund 90 Singfreudige fanden sich dazu im a.l.s.o.-Garten des Kulturcafés ein, um für einen Abend ein Chor zu werden.

Sonntag, 23. Juli 2023

Benjamin Richter

In etwas anderem Set-​up präsentierte die Musikerin das bekannte „Haste Töne? Musste Singen!“: Die Eintrittszettel mit Abstimm-​Klebepunkten waren ersetzt durch versteckte Joker.

Wer einen fand, durfte sich zum jeweiligen Buchstaben etwas wünschen. So ging es von „A“ wie „Anita“ über „E“ wie „Eye of the Tiger“ hin zu „I“ wie „Im schönsten Wiesengrunde“ und „T“ wie „The Lion sleeps tonight“.

Der nächste One-​Night-​Choir im a.l.s.o.-Kulturcafé findet am Mittwoch, 27. September, statt.





Schnell verwoben sich die Stimmen der Gäste zum a.l.s.o. One-​Night-​Choir. Am Ende des Abends waren alle reich beschenkt: die Gäste mit Liedern, die Musikerin mit viel Applaus und der Veranstalter mit satten 455 Euro Eintrittsgeld, die Bärbel Schmid komplett spendete.

